Lezione portoghese per Vannacci? Così Ventura ha conquistato gli astenuti

André Ventura a Lisbona ha dato nuova linfa alla sua campagna, convincendo chi aveva abbandonato le urne. La sua strategia ha funzionato: ha riunito di nuovo i cittadini disillusi e li ha portati a votare, dimostrando che anche in politica si può cambiare strada. Ora si aspetta di vedere se anche Vannacci troverà la stessa capacità di attrarre gli indecisi.

Se Roberto Vannacci cercasse un modello per la sua “cosa nera”, potrebbe guardare a Lisbona. Lì André Ventura ha fatto ciò che ogni leader populista sogna: riportare al voto chi aveva smesso di crederci. Ma il parallelo, per quanto suggestivo, nasconde insidie. L'ascesa di Chega in Portogallo non si spiega solo con lo spostamento di voti da altri partiti. I dati mostrano che una quota significativa del consenso raccolto dal partito di estrema destra arriva da ex-astenuti, in un paese dove l'astensionismo è strutturale e paragonabile a quello italiano. Già per le legislative del 2025 esistono dati abbastanza solidi (come quelli raccolti da un sondaggio CesopUniversidade Católica per Rtp, per esempio) che indicano come Chega sia riuscito a mobilitare chi non votava più: una leva che potrebbe rivelarsi cruciale anche per il nuovo partito della destra radicale italiana, che unisce la protesta identitaria e anti-sistema al richiamo diretto a un elettorato che non si rivede più nella Lega salviniana o nella destra di governo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

