L' ex velina ha festeggiato i 40 anni prima con il fidanzato Carlo Beretta poi con gli amici

Melissa Satta ha spento 40 candeline, prima con il fidanzato Carlo Beretta e poi con gli amici. La ex velina ha festeggiato in due momenti diversi: una vacanza e un party tra persone care, confermando di essere ancora in forma e circondata dall’affetto di chi le sta vicino.

Q uarant’anni compiuti lo scorso 7 febbraio, Melissa Satta ha fatto una doppia festa per questa ricorrenza così importante: prima una vacanza e poi un party con gli amici di sempre. Melissa Satta e Carlo Beretta: «Lui ha 11 anni in meno di me, ma alla fine è solo uno stupido numero» X Leggi anche › Melissa Satta, prima foto social di famiglia con Maddox e il nuovo fidanzato Melissa Satta, alle Maldive con Carlo Gussalli Beretta. I festeggiamenti sono iniziati alle Maldive, con una viaggio di «pre compleanno» insieme al compagno Carlo Gussalli Beretta. Scatti in costume, momenti romantici a due e tanto relax per la coppia, che sui social ha condiviso qualche estratto di questa romantica fuga al caldo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

