L’Eurocamera al Voto | Novanta Miliardi per Kiev Tra Solidarietà e Rimodulazione del Bilancio UE

Questa mattina l’Eurocamera ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 90 miliardi di euro destinato a Kiev. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra i deputati: da chi vede la misura come un segnale di solidarietà forte, a chi invece chiede una rimodulazione del bilancio europeo per far fronte alle nuove priorità. La votazione si è svolta in un clima di tensione, con molti parlamentari che hanno espresso dubbi sulla sostenibilità a lungo termine di questa spesa. Ora si attende il passaggio definitivo che darà il via libera ufficiale all’er

Generated by NovaFlow. Sources: 10 external references. Potrebbe interessarti:. Aspettativa di vita mortalità ed uso di internet nel 2016. Economia internazionale nel terzo trimestre 2018. Ucraina, von der Leyen: “Da Ue 50 miliardi fino al 2027”. Biden Rassicura l’Ucraina: Continueranno gli Aiuti USA. Decreto Ucraina: Il Governo ‘Blinda’ gli Aiuti a Kiev con la Questione di Fiducia alla Camera.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Eurocamera Kiev Eurocamera, iter d’urgenza su prestito da 90 miliardi a Kiev Il Parlamento europeo ha avviato una procedura d’urgenza per la proposta di un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. Ue, accordo per l’Ucraina: prestito di 90 miliardi a Kiev L’Europa si unisce al sostegno dell’Ucraina con un imponente accordo: 90 miliardi di euro per il triennio 2026-27. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Eurocamera Kiev Argomenti discussi: L’accordo Ue-Mercosur. Come ti liberalizzo gli scambi ignorando le tutele; Euro digitale, PE accelera: oltre 40 emendamenti al voto già martedì; Lunedì a Strasburgo il voto per la conferma di Maran alla guida della Envi; Pe accelera su euro digitale, 47 emendamenti al voto già martedì. Eurocamera verso voto sul prestito a Kiev da 90 mld mercoledi a StrasburgoIl Parlamento europeo voterà con ogni probabilità mercoledì prossimo sul dossier del prestito all'Ucraina da 90 miliardi di euro e del meccanismo di finanziamento per l'Ucraina. (ANSA) ... ansa.it L'Eurocamera sblocca l'iter di ratifica dell'intesa Ue-Usa sui dazi(ANSA) - BRUXELLES, 04 FEB - Il Parlamento europeo ha deciso di riprendere i lavori per la ratifica dell'intesa Ue-Usa sui dazi sospesi dopo gli attacchi del presidente Usa Donald Trump alla sovranità ... gazzettadiparma.it Il 4 febbraio il Consiglio Europeo ha approvato il prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere il bilancio e le esigenze di difesa dell’Ucraina nel 2026 e nel 2027. Secondo una nota del Consiglio, due terzi delle risorse saranno destinati alla spesa militar facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.