Leonforte maltempo rivela acquedotto storico del ‘600 | nuova luce sul sistema idraulico del Giardino delle Ninfe

Le piogge abbondanti degli ultimi giorni hanno fatto emergere un antico acquedotto del ‘600 nel quartiere storico di Leonforte. La scoperta ha sorpreso gli archeologi, che ora studiano il sistema idraulico del Giardino delle Ninfe, rimasto sepolto per secoli. La struttura, nascosta sotto diversi metri di terra, rivela dettagli sconosciuti fino a ora sulla gestione dell’acqua nel Seicento.

Leonforte, in provincia di Enna, è protagonista di una straordinaria scoperta archeologica: le piogge incessanti degli ultimi giorni hanno riportato alla luce un antico acquedotto del XVII secolo, nascosto a circa 2,50 metri di profondità nel cuore del quartiere storico della Granfonte. Il ritrovamento, avvenuto nei pressi della celebre Fontana delle Ninfe, offre una preziosa testimonianza del passato e apre nuove prospettive sulla ricostruzione del sistema idraulico che alimentava le monumentali fontane del Giardino delle Ninfe e della Sicula Tempe. Il maltempo, lungi dall’essere solo una fonte di disagi, si è rivelato un inaspettato alleato per la memoria storica di Leonforte.🔗 Leggi su Ameve.eu

