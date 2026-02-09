Legionella a scuola chiude una materna

Una scuola dell’infanzia a Vicchio è stata chiusa per alcuni giorni. La decisione è arrivata dopo che i tecnici hanno riscontrato la presenza di legionella nell’impianto idrico. I bambini e il personale sono stati fatti spostare in altre strutture mentre si svolgono le operazioni di sanificazione. La scuola resterà chiusa fino a quando i controlli non daranno esito negativo.

