Legionella a scuola chiude una materna
Una scuola dell’infanzia a Vicchio è stata chiusa per alcuni giorni. La decisione è arrivata dopo che i tecnici hanno riscontrato la presenza di legionella nell’impianto idrico. I bambini e il personale sono stati fatti spostare in altre strutture mentre si svolgono le operazioni di sanificazione. La scuola resterà chiusa fino a quando i controlli non daranno esito negativo.
Chiusa la scuola dell'infanzia a Vicchio a causa di un intervento di sanificazione dell'impianto idrico della struttura. "Dai campionamenti sull'acqua eseguiti durante i periodici controlli è stata rilevata la presenza di legionella nelle condotte idriche" si legge in una nota diffusa dal Comune.
Legionella, il Comune di Città di Castello chiude la scuola d'infanzia per due giorni
Fumo in una scuola del Pavese, evacuate materna ed elementare: 4 bambini e una maestra in ospedale
A Torre d'Isola, in provincia di Pavia, è stata evacuata la scuola materna ed elementare a causa di un intenso fumo e di un forte odore provenienti dall'esterno.
