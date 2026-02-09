Nel 2025, solo 13 città italiane saranno fuori legge per lo smog. Secondo il nuovo report di Legambiente, il 53% dei capoluoghi italiani non raggiunge ancora il limite di 20 microgrammi di PM10 per metro cubo. La situazione resta grave e mostra che c’è ancora molto da fare per migliorare la qualità dell’aria nelle città.

Diminuisce lo smog nelle città italiane, ma non abbastanza da considerarsi un cambiamento decisivo. A dirlo è il nuovo rapporto di Legambiente, "Mal'Aria di città 2026", che fotografa lo stato della qualità dell'aria nei capoluoghi di provincia italiani. Il bilancio del 2025 è uno dei più positivi degli ultimi anni: sono scese a 13 le città che hanno superato i limiti giornalieri di polveri sottili PM10 (50 microgrammi per metro cubo per un massimo di 35 giorni all'anno). Un lieve miglioramento rispetto ai 25 del 2024, i 18 del 2023 e i 29 del 2022., Il primato maglia nera lo detiene Palermo, seguono Milano, Napoli e Ragusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Legambiente, migliora lo smog in Italia: nel 2025 solo 13 città fuorilegge

In Italia, il problema dell’inquinamento dell’aria si riduce, ma i risultati sono ancora lontani da una svolta definitiva.

Argomenti discussi: Smog in calo nelle città italiane; Ecosistema Urbano, Brescia migliora. Legambiente: Bene, ma non benissimo.

