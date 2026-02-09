Le strade di Verona controllate dagli autovelox questa settimana

La polizia locale di Verona ha intensificato i controlli questa settimana con l’installazione di nuovi autovelox lungo le strade della città. Le forze dell’ordine vogliono ridurre i rischi causati dalla velocità eccessiva dei veicoli. Sono in corso controlli capillari per multare chi sfora i limiti e garantire una guida più sicura per tutti.

Anche questa settimana vanno avanti i controlli della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli lungo le strade cittadine. Da lunedì 9 a domenica 15 febbraio, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono infatti in servizio sulle seguenti.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Verona Autovelox Autovelox a Verona: le strade controllate dalla polizia locale La polizia locale di Verona continua a posizionare autovelox in diverse strade della città. Autovelox a Verona: via Gardesane e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Verona Autovelox Argomenti discussi: Sfilata di Carnevale dei comitati della 4ª Circoscrizione; Autovelox a Verona: le strade controllate dalla polizia locale; Autovelox a Verona: le strade controllate dalla polizia locale; Cerimonie olimpiche in Arena, scatta la zona gialla: le domande e risposte più frequenti. Verona, scontro frontale tra due auto: 4 i feriti, una ragazza in codice rossoL'incidente domenica mattina nei pressi della stazione Porta Nuova. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e quattro pattuglie della Polizia Locale ... rainews.it Sfilata di Carnevale della 4ª Circoscrizione a VeronaDomenica 8 febbraio 2026 il quartiere delle Golosine si prepara a vivere un pomeriggio di festa con la Sfilata di Carnevale della 4ª Circoscrizione, un appuntamento che ogni anno richiama famiglie, ba ... veronasera.it Autobrennero e Provincia di Verona concordano la destinazione di 35 milioni di euro al miglioramento delle strade esistenti tra Nogarole Rocca e Trevenzuolo. #veronanetwork facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.