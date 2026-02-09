Le scuse di Vinatzer a Franzoni dopo lo slalom disastroso | Sono in lutto alla fine non ho retto

Vinatzer si scusa con Franzoni dopo una gara di slalom disastrosa. L’atleta italiano ammette di essere stato troppo nervoso in partenza, e la pressione lo ha tradito. La gara si è conclusa con una delusione, facendo sfumare una possibile medaglia per l’Italia nella combinata a squadre. Vinatzer ha confessato di aver

Sfuma una medaglia per l'Italia nella combinata a squadre, cominciata con una bella discesa di Franzoni ma finita con la delusione di Vinatzer nello slalom: "Ero super nervoso in partenza, è stato difficile".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

