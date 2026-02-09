L’inverno porta con sé le berry nails, le unghie ispirate alle more che si fanno strada tra le tendenze di stagione. Sono facili da portare, si adattano a ogni stile e colorano le mani con un tocco deciso. Basta un tocco di viola scuro o rosso intenso per trasformare un semplice look in qualcosa di più elegante e originale.

L’inverno è la stagione perfetta per darsi alle dark shades, e perché non ricreare queste sfumature anche sulle unghie? Per questo le vere regine dell’inverno sono le berry nails, le unghie ispirate alle more che si possono declinare in tantissime nail art e trend. Il colore, scurissimo e molto pieno, riesce ad essere brillante e con le sfumature tipiche dei rovi di frutti invernali. Berry nails, le unghie scure che ci fanno innamorare. Le sfumature di colore sono tantissime, e tendono sempre verso il nero. Ma ci sono colori che virano più sul viola o sul rosso vino. Ma non è detto, appunto, che non si possano comunque declinare in nail art più fantasiose. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le regine dell’inverno? Le berry nails

Approfondimenti su Berry Nails

Le tinsel nails sono la tendenza perfetta per rendere le feste e l’inverno ancora più eleganti e sofisticati.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Berry Nails

Argomenti discussi: Neve, vip e turismo internazionale: Skiarea Madonna di Campiglio tra le regine dell’inverno; Che fine fanno gli insetti d’inverno; TLC: le regine dell’R&B per la prima volta in Italia; Giulia Bertoni è ambiziosa Voglio confermarmi tra le regine dell’off road.

Le regine dell’inverno? Le berry nailsL’inverno è la stagione perfetta per darsi alle dark shades, e perché non ricreare ... msn.com

Unghie inverno 2025: 10 tendenze per la manicure e i colori di smalto che ameremoDa indossare almeno fino alla fine dell'anno, nella speranza che possa essere di buon auspicio per il 2026, il verde è la tonalità perfetta per osare con le unghie dell'inverno 2025. Le nuance con cui ... vogue.it

Caratteri importanti per l’uscita dell’inverno! Benvenuti nel mondo di Tenuta Ritiro Leader nella selezione genetica e nell’incrocio di api regine di alta qualità. Offriamo uno sguardo dietro le quinte della nostra ricerca e innovazione nel mondo dell’apicoltur facebook