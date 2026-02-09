Le presta l' auto lei non gliela restituire e la usa per andare a rubare

Un uomo aveva prestato la propria auto a una donna, fidandosi di lei. Invece di restituirla, lei ha deciso di usarla per un furto in una stazione di servizi. La donna, insieme al compagno, ha tentato di rubare qualcosa alla pompa, ma sono stati scoperti e fermati poco dopo. La polizia ha arrestato entrambi e ora devono rispondere di furto e tentato furto.

Le ha prestato la propria auto, con la promessa, evidentemente, di una rapida restituzione. Ma lei non ci ha pensato due volte, e anziché restituirla al legittimo proprietario (nonché suo conoscente), insieme al compagno l'ha usata per tentare un furto (da pochissimo) in una stazione di servizi.

