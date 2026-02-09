Le Olimpiadi in tv stanno avendo qualche problema con i droni | Sono le nuove vuvuzela

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 stanno attraversando qualche intoppo con i droni FPV. Durante le gare, offrono immagini spettacolari e ravvicinate, ma il ronzio delle eliche si fa sentire troppo forte. Molti spettatori si lamentano del disturbo, paragonandolo alle vuvuzela dei Mondiali. Per ora, le riprese continuano, ma l’azienda che gestisce i droni dovrà trovare una soluzione per non rovinare l’esperienza televisiva.

A Milano Cortina 2026 i droni FPV stanno offrendo immagini spettacolari e ravvicinate della gare, ma il ronzio delle eliche è diventata fonte di disturbo per i telespettatori. Nonostante il ronzio, i responsabile dell'organizzazione olimpica rassicurano: "Nessun fastidio per gli atleti".🔗 Leggi su Fanpage.it

Sono state trovate le tre ragazzine scomparse ieri in provincia di Cremona.

Le Olimpiadi invernali 2026 ci stanno regalando un’Italia straordinaria: record azzurro con 6 medaglie conquistate nella giornata di ieri. Un risultato che parla di talento, sacrificio e spirito di squadra. Oggi torniamo a gareggiare su ghiaccio e neve con lo stesso facebook

Le olimpiadi. Come stanno andando gli italiani Un punto sul medagliere azzurro con il nostro Tommaso Angelini. #MilanoCortina2026 #NonStopNews x.com