Questa mattina, poco prima delle 8, un gruppo armato ha assaltato un furgone portavalori sulla statale 613, tra Lecce e Brindisi, nei pressi di Tuturano. I malviventi hanno aperto il fuoco contro i carabinieri intervenuti sul posto. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando dietro di sé nervosismo e danni. Le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche per catturare i responsabili.

Un furgone portavalori è stato assaltato questa mattina poco prima delle 8 sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano. Secondo le prime ricostruzioni, gli uomini – che non sono riusciti a portare a termine la rapina – erano almeno in sei, armati di kalashnikov, con addosso tute bianche e nere e passamontagna, e hanno preso di mira un blindato, scortato da un furgone. In un primo momento lo hanno bloccato mettendo di traverso sulla strada un autocarro poi dato alle fiamme. Dopo aver circondato le guardie giurate con le loro auto, alcune delle quali con finto lampeggiante a simulare interventi di forze di sicurezza, hanno provato a scardinare il blindato con un'esplosione che ha provocato una nuvola di fumo ripresa dagli automobilisti bloccati in quel tratto di strada. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le immagini dell'assalto a un portavalori sulla Brindisi-Lecce. Conflitto a fuoco con i carabinieri

Approfondimenti su Brindisi Lecce

Questa mattina sulla superstrada tra Lecce e Brindisi è scoppiato il caos.

Questa mattina sulla superstrada Lecce-Brindisi, un commando ha tentato di rapinare un furgone portavalori della ditta Btv-Battistolli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Brindisi Lecce

Argomenti discussi: Le immagini drammatiche dell’assalto a un poliziotto durante il corteo a Torino; Le immagini dell'assalto al portavalori; Torino: Conapo, solidarietà a polizia; Nigeria, oltre 50 persone rapite nello stato di Kaduna.

VIDEO |Le auto civetta fake, banditi in tuta e kalashnikov, l’esplosione: le immagini choc dell’assalto ai portavaloriTerrore sulla statale Brindisi-Lecce: gli automobilisti si sono ritrovati in mezzo a una sparatoria e a furgoni fatti saltare in aria. Due persone fermate ... dire.it

Immagini impressionanti dell’assalto al portavalori sulla Lecce-BrindisiNei video girati dagli automobilisti si vedono almeno sei persone armate, alcune con tute bianche e il volto coperto ... varesenews.it

Sparatoria sulla Brindisi-Lecce per l’assalto a un portavalori: nel corso dell’inseguimento si è inserita anche l’auto di un carabinieri di rientro a casa al termine del turno di lavoro di notte. I proiettili hanno forato l’auto, i militari sono vivi per miracolo. facebook

Far West sulla Brindisi-Lecce, gli assalitori hanno rubato l'auto a una ragazza prima della fuga: ecco cosa è successo x.com