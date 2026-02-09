Le Iene ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Le Iene torna in replica, e molti si chiedono dove poterla seguire. Il programma di Davide Parenti, in onda su Italia 1 dal 1997, resta uno dei più seguiti anche nel 2025. La puntata più recente è disponibile in replica, permettendo ai fan di rivedere le inchieste e le storie più forti. Se volete recuperarla, ci sono diverse opzioni online e in tv.

Le Iene continua ad essere anche nel 2025 uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset. Ideato da Davide Parenti, è andato in onda su Italia 1 dal 22 settembre 1997. Spostandosi tra diverse fasce orarie, il talk show di approfondimento ha conquistato ormai da anni la prima serata e vede attualmente alla conduzione Veronica Gentili e Max Angioni. Prosegue la sua opera d’inchiesta sui temi caldi che scuotono l’Italia, andando a fondo nelle più spinose vicende senza però rinunciare ad un pizzico di ironia. Le nuove puntate della stagione 20252026 vanno in onda da metà settembre. Scopri come rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

