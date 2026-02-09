Le gaffe che hanno rovinato l’inizio delle Olimpiadi | la diretta Rai confonde e i social si scatenano

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si è trasformata in un incubo per la Rai. Durante la diretta, la tv pubblica ha commesso una serie di errori che hanno fatto infuriare il pubblico. Le gaffe sono state molte, e sui social si sono scatenate le critiche, con utenti che hanno commentato senza risparmiare frecciatine. La festa, che doveva rappresentare un momento di orgoglio nazionale, ha finito per diventare un esempio di errore e confusione.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 avrebbe dovuto essere un momento di celebrazione e orgoglio nazionale, ma per molti telespettatori italiani si è trasformata anche in un caso mediatico. Mentre lo stadio San Siro si illuminava davanti a 80mila spettatori e a oltre un miliardo di persone collegate nel mondo, la diretta Rai 1 è stata segnata da una serie di gaffe che hanno subito attirato l'attenzione del pubblico. Errori in apparenza banali, ma avvenuti nei primi minuti di trasmissione, che hanno finito per oscurare parzialmente lo spettacolo. Il risultato è stato un'ondata di commenti, ironie e critiche sui social.

