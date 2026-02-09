Le continue risse in centro sono una dichiarazione di guerra alla città

Sabato notte, ancora una rissa violenta nel centro di Parma. Bande di giovani nigeriani e nordafricani si sono affrontate in strada, coinvolgendo anche un ragazzo ferito con una catena alla testa. L’episodio si aggiunge alle continue violenze in città, che ormai sembrano una vera e propria guerra aperta contro la comunità locale.

"L' ennesima maxi rissa selvaggia avvenuta sabato notte in Pilotta e via Verdi ad opera di bande di delinquenti nigeriani e nordafricani, con un ragazzo in ospedale ferito con una catena alla testa, è una vera e propria dichiarazione di guerra alla nostra comunità".Così Giuseppe Tramuta. Violenze, risse e paura in centro. Giro di vite per bar e negozi : "Stop alla vendita di alcolici" A causa di recenti episodi di violenza e risse nel centro città, le autorità hanno deciso di adottare misure più restrittive.

