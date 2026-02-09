Le città con il traffico più rallentato nel mondo e in Italia sono state svelate dall’ultimo report di TomTom. L’indagine rivela che molte metropoli italiane si posizionano tra le più congestionate, con i cittadini costretti a fare i conti con code e rallentamenti quotidiani. I dati mostrano che il traffico sta peggiorando, e in alcune città i tempi di percorrenza sono aumentati notevolmente rispetto agli anni scorsi.

Il Tom Tom Traffic Index non è la Sacra Bibbia ma descrive bene la situazione del traffico nelle città di tutto il mondo: l'ultimo report, relativo al 2025, ne esamina quasi 500, dalla megalopoli sino a quelle sui 500mila abitanti, in base al tempo medio di percorrenza e al livello di congestione. Il documento presenta uno spaccato molto interessante, da un Continente all'altro, per capire dove vada la mobilità urbana. L'analisi generale dice che il traffico nel mondo è aumentato ma non è una sorpresa. I livelli di congestione globale sono infatti passati dal 20% al 25% e la frustrazione degli automobilisti è forse l’ultimo dei problemi: le conseguenze più gravi sono infatti le maggiori emissioni derivanti dalla maggiore permanenza a motore acceso dei veicoli, con l'effetto collaterale di maggiori consumi di carburante e a voler ampliare lo spettro del ragionamento, anche una riduzione della produttività (causa tempo perso) e maggiore sfruttamento (e usura) delle infrastrutture urbane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

