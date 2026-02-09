Le città con il traffico più rallentato nel mondo e in Italia
Le città con il traffico più rallentato nel mondo e in Italia sono state svelate dall’ultimo report di TomTom. L’indagine rivela che molte metropoli italiane si posizionano tra le più congestionate, con i cittadini costretti a fare i conti con code e rallentamenti quotidiani. I dati mostrano che il traffico sta peggiorando, e in alcune città i tempi di percorrenza sono aumentati notevolmente rispetto agli anni scorsi.
Il Tom Tom Traffic Index non è la Sacra Bibbia ma descrive bene la situazione del traffico nelle città di tutto il mondo: l'ultimo report, relativo al 2025, ne esamina quasi 500, dalla megalopoli sino a quelle sui 500mila abitanti, in base al tempo medio di percorrenza e al livello di congestione. Il documento presenta uno spaccato molto interessante, da un Continente all'altro, per capire dove vada la mobilità urbana. L'analisi generale dice che il traffico nel mondo è aumentato ma non è una sorpresa. I livelli di congestione globale sono infatti passati dal 20% al 25% e la frustrazione degli automobilisti è forse l’ultimo dei problemi: le conseguenze più gravi sono infatti le maggiori emissioni derivanti dalla maggiore permanenza a motore acceso dei veicoli, con l'effetto collaterale di maggiori consumi di carburante e a voler ampliare lo spettro del ragionamento, anche una riduzione della produttività (causa tempo perso) e maggiore sfruttamento (e usura) delle infrastrutture urbane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Città Traffico
Tari più bassa che nel resto d’Italia: Novara tra le città con tassi di imposta più contenuti
Novara si distingue in Italia per avere una delle tariffe più basse sulla tassa rifiuti.
Tamponamento in via Bonomi, coinvolte più auto: traffico rallentato
Un tamponamento si è verificato questa mattina in via Bonomi, coinvolgendo più veicoli e causando rallentamenti al traffico.
LA RELAZIONE MORBOSA TRA ARIANA GRANDE E CYNTHIA ERIVO
Ultime notizie su Città Traffico
Argomenti discussi: La città con il clima migliore d'Italia a febbraio: se ami le belle giornate, qui è (quasi) primavera; Queste sono le città dove si fanno più multe: incassati 1,89 miliardi nel 2025; La classifica delle città con gli affitti più bassi: dove conviene di più vivere da soli; Le città con più traffico al mondo.
Le città più intasate del mondo: lo dice TomTom Traffic Index 2026Nel 2025 confermato il peggioramento globale del traffico, con tempi di viaggio in aumento in gran parte delle 500 città monitorate e solo 34 centri con miglioramenti nei tempi per km ... msn.com
Le città in Italia con il record di traffico: ecco la classificaPalermo guida la classifica delle città italiane più congestionate nel corso del 2025: ecco i dati emersi dal Traffic Index di TomTom. virgilio.it
Palermo è la città più inquinata d'Italia: maglia nera per lo smog. Lo rivela il report di Legambiente. ' : https://www.balarm.it/OLT8 facebook
C’è un’Italia da attraversare, seguendo un ritmo ben preciso. Città, montagne e paesaggi diversi si susseguono lungo la stessa rotta, trasformando i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali @milanocortina26 in un viaggio fatto di tappe, luoghi e incontri. Il viaggi x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.