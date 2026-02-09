Le città con il traffico più rallentato nel mondo e in Italia

Da gazzetta.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le città con il traffico più rallentato nel mondo e in Italia sono state svelate dall’ultimo report di TomTom. L’indagine rivela che molte metropoli italiane si posizionano tra le più congestionate, con i cittadini costretti a fare i conti con code e rallentamenti quotidiani. I dati mostrano che il traffico sta peggiorando, e in alcune città i tempi di percorrenza sono aumentati notevolmente rispetto agli anni scorsi.

Il Tom Tom Traffic Index non è la Sacra Bibbia ma descrive bene la situazione del traffico nelle città di tutto il mondo: l'ultimo report, relativo al 2025, ne esamina quasi 500, dalla megalopoli sino a quelle sui 500mila abitanti, in base al tempo medio di percorrenza e al livello di congestione. Il documento presenta uno spaccato molto interessante, da un Continente all'altro, per capire dove vada la mobilità urbana. L'analisi generale dice che il traffico nel mondo è aumentato ma non è una sorpresa. I livelli di congestione globale sono infatti passati dal 20% al 25% e la frustrazione degli automobilisti è forse l’ultimo dei problemi: le conseguenze più gravi sono infatti le maggiori emissioni derivanti dalla maggiore permanenza a motore acceso dei veicoli, con l'effetto collaterale di maggiori consumi di carburante e a voler ampliare lo spettro del ragionamento, anche una riduzione della produttività (causa tempo perso) e maggiore sfruttamento (e usura) delle infrastrutture urbane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

le citt224 con il traffico pi249 rallentato nel mondo e in italia

© Gazzetta.it - Le città con il traffico più rallentato nel mondo e in Italia

Approfondimenti su Città Traffico

Tari più bassa che nel resto d’Italia: Novara tra le città con tassi di imposta più contenuti

Novara si distingue in Italia per avere una delle tariffe più basse sulla tassa rifiuti.

Tamponamento in via Bonomi, coinvolte più auto: traffico rallentato

Un tamponamento si è verificato questa mattina in via Bonomi, coinvolgendo più veicoli e causando rallentamenti al traffico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LA RELAZIONE MORBOSA TRA ARIANA GRANDE E CYNTHIA ERIVO

Video LA RELAZIONE MORBOSA TRA ARIANA GRANDE E CYNTHIA ERIVO

Ultime notizie su Città Traffico

Argomenti discussi: La città con il clima migliore d'Italia a febbraio: se ami le belle giornate, qui è (quasi) primavera; Queste sono le città dove si fanno più multe: incassati 1,89 miliardi nel 2025; La classifica delle città con gli affitti più bassi: dove conviene di più vivere da soli; Le città con più traffico al mondo.

Le città più intasate del mondo: lo dice TomTom Traffic Index 2026Nel 2025 confermato il peggioramento globale del traffico, con tempi di viaggio in aumento in gran parte delle 500 città monitorate e solo 34 centri con miglioramenti nei tempi per km ... msn.com

le città con ilLe città in Italia con il record di traffico: ecco la classificaPalermo guida la classifica delle città italiane più congestionate nel corso del 2025: ecco i dati emersi dal Traffic Index di TomTom. virgilio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.