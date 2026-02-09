le cantine di allah quei mille metri interrati sotto i palazzi dei romani

La nuova moschea di Roma sta crescendo sotto Centocelle, con cantine che si estendono per mille metri sotto i palazzi. Si tratta di un grande spazio di preghiera che prenderà forma interrata, destinato a ospitare i fedeli islamici della zona. I lavori continuano senza sosta, con le prime strutture già visibili sotto terra.

I "tentacoli" della nuova grande moschea di Roma si allungano sotto i palazzi di Centocelle per quello che è destinato a diventare un enorme spazio di preghiera riservato ai fedeli di religione islamica. Dopo il dissequestro del 21 gennaio scorso, i lavori proseguono e, parallelamente, cresce la preoccupazione dei residenti di questo quadrante a est della Capitale. Temono una vera e propria invasione, in un quartiere che non è attrezzato a trasformarsi in una sorta di Mecca urbana. Parliamo di mille metri quadrati sotterranei che partono dal grande palazzone (un ex mobilificio) in piazza delle Camelie e che si distendono sotto tre edifici residenziali privati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

