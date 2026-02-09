Lavrov | Usa non hanno mantenuto impegni presi in vertice Alaska

Nuove tensioni tra Mosca e Washington. Lavrov accusa gli Stati Uniti di aver tradito gli impegni presi durante il vertice di Anchorage. Il ministro degli Esteri russo afferma che l’amministrazione Trump non ha rispettato gli accordi raggiunti, alimentando lo scontro tra le due potenze.

Nuove accuse e nuove tensioni sul fronte della guerra in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov punta il dito contro Washington, sostenendo che l’amministrazione Donald Trump avrebbe tradito gli impegni assunti con Vladimir Putin al vertice di Anchorage. Sul terreno, intanto, proseguono gli attacchi: droni russi colpiscono Odessa, con vittime civili e danni alle infrastrutture, mentre Mosca accusa anche la Polonia di un ruolo in un attentato contro un generale russo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Argomenti discussi: Ucraina, Lavrov: Il piano occidentale è assurdo. Accordo Kiev-Mosca su scambio prigionieri; Casa bianca: Il New Start dipende dalla Cina; La delegazione ucraina partita per Abu Dhabi, il 4 e 5 le consultazioni con Usa e poi Russia. - Ucraina, Trump: Stiamo facendo progressi, forse presto buone notizie; Guerra Ucraina - Russia, le news del 7 febbraio. Ue presenta il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia.

TASS (TELEGRAM) * LAVROV, «DOSSIER NUCLEARE, PER RUSSIA E OMAN NECESSARI ULTERIORI COLLOQUI TRA IRAN E USA»Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri dell’Oman Sayyid Badr bin Hamad Al-Busaidi, ha dichiarato il ministero. agenziagiornalisticaopinione.it

Lavrov a Meloni: "Chi ci vuole parlare seriamente ci chiami. Le relazioni con l'Italia rimangono al livello più basso". Il ministro degli Esteri russo ha risposto alle dichiarazioni della premier italiana e agli altri leader europei sulla necessità di aprire un dialogo co facebook