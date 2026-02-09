Le parole di Lavrov riaccendono le tensioni tra Mosca e Washington. Il ministro degli Esteri russo accusa gli Stati Uniti di aver tradito gli impegni presi con Putin durante il vertice in Alaska del 15 agosto. La replica americana non si fa attendere, e il clima tra le due potenze si fa sempre più teso.

Gli Stati Uniti hanno disatteso gli impegni presi con la Russia nel vertice in Alaska dello scorso 15 agosto. Mentre proseguono tra Washington e Mosca le interlocuzioni tese a normalizzare i rapporti tra le due potenze, Sergey Lavrov torna pungolare la controparte. “Ci dicono che bisogna risolvere il problema ucraino – il ministro degli Esteri russo in un’intervista all’emittente internazionale Brics Tv ripresa da Interfax -. Ad Anchorage abbiamo accettato la proposta degli Stati Uniti. Loro hanno fatto proposte, noi abbiamo accettato, quindi il problema dovrebbe essere risolto. La posizione degli Stati Uniti era importante per noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lavrov: “Trump ha tradito gli impegni presi con Putin nel vertice in Alaska”

Nuove tensioni tra Mosca e Washington.

