In Italia, il settore del lavoro manuale fatica a riprendersi. Le aziende cercano con fatica artigiani e operai qualificati, ma sono pochi quelli disponibili. La domanda cresce, ma l’offerta resta limitata. La mancanza di lavoratori esperti mette in difficoltà molte imprese, che devono trovare soluzioni o rinunciare a progetti importanti. La situazione rischia di rallentare la ripresa economica del Paese.

In Italia il mondo del lavoro è sinonimo di grande complessità. Tra le cause principali la difficoltà a reperire manodopera qualificata, artigiani e operai che siano in grado di rispondere al bisogno delle imprese. Va dunque rivalutato il lavoro manuale ma questo impatta con un retaggio culturale difficile da mettere in discussione. Nel nostro Paese circa il 60% dei giovani frequenta il liceo ma la percentuale che si laurea è la più bassa d'Europa. Insomma, molti abbandonano gli studi senza disporre dei requisiti tecnici per entrare in un'azienda. Il retaggio culturale è un freno perché porta i giovani a scegliere il liceo, opzione ritenuta dalle famiglie fondamentale per essere in serie A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lavoro manuale, serve un rilancio

Approfondimenti su Lavoro Manuale

Noa Lang si trova in una fase di transizione tra panchina e mercato, un momento che richiede stabilità e continuità per favorire il suo rilancio.

A Milano, Stellantis annuncia nuovi modelli e assunzioni, puntando a aumentare la produzione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Lavori manuali in crisi - Re Start 19/09/2025

Ultime notizie su Lavoro Manuale

Argomenti discussi: Lavoro manuale, serve un rilancio; Le nuove piattaforme per cercare e offrire lavoro; Revisione legale nelle imprese minori: i commercialisti pubblicano un nuovo manuale; Kva entra in Excellence: Serve un piano sull’Ai e che sostenga i giovani.

Lavoro da casa o dall’ufficio: un confronto direttoSpazio alle Imprese: Oggi la domanda non è più solo dove lavoriamo, ma come questo spazio influenzi la nostra testa ... lapressa.it

Lavoro e famiglia: serve un nuovo equilibrio dei ruoliDall’educazione familiare al lavoro, senza parità perdiamo capitale umano, produttività e benessere sociale. La domanda «la colpa è delle donne?» torna spesso, come se fossero loro le uniche ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Un lavoro che non ha fretta. L’artigianato nasce dal prendersi il tempo necessario per ascoltare il legno, seguirne le venature e rispettarne il carattere. Non è velocità, ma attenzione costante; non è fretta, ma cura. È attraverso il lavoro manuale, lento e facebook