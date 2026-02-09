Lavori sulla A13 | stop notturno verso l’A4 nella notte di mercoledì

Questa notte, sulla A13, ci saranno lavori che fermeranno il traffico in entrambe le direzioni. Le auto non potranno passare sull’autostrada tra Padova e Bologna, e il traffico verrà deviato. La chiusura durerà tutta la notte e si prevede un aumento delle code in zona. Chi deve spostarsi, è meglio che prenda in considerazione percorsi alternativi.

Sulla A13 Bologna–Padova chiusura notturna tra Zona Industriale e A4 per lavori alle barriere nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio. Traffico deviato sulla viabilità ordinaria con rientro a Padova Est Un nuovo intervento programmato sulla rete autostradale interesserà nelle prossime ore il nodo viario tra Padova e Bologna. Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio, lungo la A13 Bologna–Padova, sarà infatti chiuso al traffico il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento con l’A4 Torino–Trieste, in direzione di quest’ultima. L’intervento rientra nelle attività di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza previste lungo la tratta.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

