Lavori sulla A13 | stop notturno verso l’A4 nella notte di mercoledì

Questa notte, sulla A13, ci saranno lavori che fermeranno il traffico in entrambe le direzioni. Le auto non potranno passare sull’autostrada tra Padova e Bologna, e il traffico verrà deviato. La chiusura durerà tutta la notte e si prevede un aumento delle code in zona. Chi deve spostarsi, è meglio che prenda in considerazione percorsi alternativi.

Sulla A13 Bologna–Padova chiusura notturna tra Zona Industriale e A4 per lavori alle barriere nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio. Traffico deviato sulla viabilità ordinaria con rientro a Padova Est Un nuovo intervento programmato sulla rete autostradale interesserà nelle prossime ore il nodo viario tra Padova e Bologna. Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio, lungo la A13 Bologna–Padova, sarà infatti chiuso al traffico il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento con l’A4 Torino–Trieste, in direzione di quest’ultima. L’intervento rientra nelle attività di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza previste lungo la tratta.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su A13 A4

Oggi sulla A13, in direzione Bologna, si registrano interventi notturni che comportano la chiusura temporanea dell’ingresso da Padova Sud.

Per lavori di manutenzione, sull’autostrada A13 Bologna-Padova, tra le 21:00 di mercoledì 17 dicembre e le 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiusa l’entrata alla stazione di Terme Euganee nella notte tra il 17 e 18 dicembre.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su A13 A4

Argomenti discussi: Raffica di chiusure stradali: ecco dove e quando cambiano traffico e percorsi in città; Superstrada, Parma attacca FdI: No a fughe in avanti sui lavori.

Lavori sulla A13: stop notturno verso l’A4 nella notte di mercoledìSulla A13 Bologna–Padova chiusura notturna tra Zona Industriale e A4 per lavori alle barriere nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio. Traffico deviato sulla viabilità ordinaria con rientro ... padovaoggi.it

Chiusure programmate in A1, A13 e A14Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, venerdì 6, alle 5:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione ... sassuolo2000.it

STOP PER 24 ORE A ATTIVITÀ A LAVORI. TUTTI ATTORNO ALLA FAMIGLIA DEL GIOVANE, AMANTE DEL CALCIO COME IL PADRE MASSIMO: "GRAZIE A TUTTI PER I MESSAGGI DI VICINANZA" facebook

L’incendio poi lo stop ai lavori. Adesso il centro anziani del Valli è pronto a rinascere ift.tt/o4xRf71 x.com