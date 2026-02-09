Lavori su 17 provinciali | Servono 20 milioni ma i fondi si riducono

Nel 2026 alcuni tratti delle strade provinciali saranno riasfaltati. Il progetto prevede lavori su 17 strade, ma il denaro disponibile non basta. I fondi stanziati si riducono e mancano circa 20 milioni di euro per completare i lavori. Le autorità sono già in pressing per trovare soluzioni. La rinnovazione della rete viaria si ferma, almeno per ora, a un passo dalla partenza.

Nel 2026 saranno riasfaltate 17 strade provinciali. Un piano di manutenzione massiccia per rimettere in sesto la rete viaria del territorio. Proprio in questi giorni, fa sapere la Città metropolitana, le squadre tecniche stanno intervenendo capillarmente per riparare "a freddo" le buche causate.

