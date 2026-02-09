La situazione sull’A14 diventa sempre più complicata. Lungo la strada ci sono code interminabili e disagi continui, mentre molti automobilisti si chiedono qual è il vero stato dei lavori e quando finiranno. Il segretario della Cgil Marche, Giuseppe Santarelli, non nasconde la sua preoccupazione e invita a fare chiarezza sulla tabella di marcia. La confusione regna sovrana, e i ritardi si accumulano, creando malumore tra chi percorre ogni giorno quella tratta.

"Quanto continua ad accadere sull’A14 è sempre più incredibile", dichiara il segretario della Cgil Marche, Giuseppe Santarelli. "Abbiamo ricevuto nelle ultime settimane decine di segnalazioni di lavoratrici e lavoratori – fa sapere – perché tutto il tratto a doppia corsia che va nelle due direzioni verso sud della regione, da San Benedetto fino a Porto San Giorgio, tutti i giorni e a tutte le ore, è quasi impraticabile per automobilisti e camionisti, costretti a percorrerlo". Un inferno, "costellato di continue deviazioni, cambi di carreggiata, chiusure di caselli, gallerie spesso prive di illuminazioni oltre che code interminabili, tamponamenti, incidenti spesso gravi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori, code e disagi in autostrada "Qual è il vero cronoprogramma?"

