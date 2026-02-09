Lavia e Mozic raggiungono le 150 presenze in Coppa Italia con Trento e Verona

La Del Monte Final Four si è conclusa all’Unipol Arena con due partite intense e combattute. Lavia e Mozic hanno raggiunto le 150 presenze in Coppa Italia, un traguardo importante per entrambi. La 48ª edizione ha mostrato come queste due sfide abbiano messo in luce non solo talento, ma anche tanta determinazione da parte delle squadre coinvolte.

La 48ª edizione della Del Monte Final Four si è chiusa all’Unipol Arena offrendo una lettura approfondita dei dati di rendimento delle due sfide disputate. L’analisi evidenzia gli elementi chiave che hanno contraddistinto le partite, tra attacco, servizio e muro, fornendo un quadro chiaro delle prestazioni dei protagonisti. Theo Faure ha chiuso la due giorni con 37 punti, distribuiti tra semifinale e finale: 24 nella semifinale e 13 nell’atto conclusivo. In ambito servizio, Noumory Keita ha firmato 4 ace, equamente distribuiti tra semifinale (1) e finale (3). Paolo Porro ha realizzato 4 ace, tutti nella semifinale contro Itas Trentino. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Lavia e Mozic raggiungono le 150 presenze in Coppa Italia con Trento e Verona Approfondimenti su Lavia Mozic Volley, Trento-Verona in finale di Coppa Italia. Rientra Lavia, grande Bristot, Bovolenta non basta e Perugia crolla Questa domenica si gioca la finale di Coppa Italia di volley maschile. Dove guardare in TV le semifinali di Coppa Italia: Trento-Piacenza e Verona-Perugia Questo fine settimana si giocano le semifinali della Coppa Italia di pallavolo, con Trento che affronta Piacenza e Verona che sfida Perugia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Io ci tengo alla Coppa Italia, pur considerandola una competizione cui è stato cucito addosso un format più o meno ridicolo. Però Scott non lo voglio vedere nemmeno in zona Fuorigrotta, ma al caldo sul divano con la copertina sulle gambe, mentre al massimo facebook La vittoria in Coppa Italia del Verona Volley arriva da lontano x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.