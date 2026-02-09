Lautaro Martinez entra nella storia dell’Inter. Con 171 reti ufficiali, il capitano argentino supera alcune grandi leggende e si piazza tra i migliori marcatori della squadra di sempre. Un traguardo importante che rafforza il suo ruolo e la sua importanza nel club, mentre si prepara alla prossima sfida contro la Juventus.

Inter News 24 Lautaro Martinez nella storia dell’Inter, il capitano argentino ha raggiunto quota 171 reti ufficiali, entrando nel podio dei marcatori di sempre. La sfida di Reggio Emilia ha raccontato l’ennesimo capitolo di un’epopea sportiva che vede Lautaro Martinez, l’attaccante argentino soprannominato “Il Toro” per la sua grinta e determinazione, diventare sempre più una leggenda vivente dei nerazzurri. Grazie alla rete siglata contro i neroverdi, il numero dieci ha eguagliato un mito del calcio italiano come Roberto Boninsegna, posizionandosi al terzo posto nella classifica all-time dei marcatori della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez nella storia dell’Inter: agganciato Boninsegna e mirino sulla Juventus

Lautaro Martinez segna un gol fondamentale e entra nella storia del calcio italiano.

Lautaro Martinez ha raggiunto Boninsegna nella classifica dei marcatori dell’Inter, con 171 gol.

