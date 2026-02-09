L’Inter ha vinto ancora, questa volta contro la Bonimba. Lautaro Martinez segna e si avvicina a Boninsegna nella classifica dei marcatori nerazzurri. Il tecnico Chivu ha deciso un turnover che funziona, portando i nerazzurri a mettere pressione al campionato. La squadra sembra tornata a essere concreta e determinata, con il bomber che dimostra di essere fondamentale anche oltre i numeri.

Caro Lautaro, lei sa chi è Bonimba? Ne avrà sicuramente sentito parlare, nei suoi sette anni e passa a Milano, e le avranno raccontato che — con questo gol al Sassuolo — lo ha raggiunto al terzo posto tra i migliori marcatori nella storia dell’Inter. Ma i numeri non dicono abbastanza di Bonimba, al secolo Roberto Boninsegna, perché è stato più di un grande attaccante: per chi ha i capelli grigi, o ormai li ha perduti, è stato una specie di leggenda, e anche un simbolo. Se vogliamo sintetizzare possiamo dire che è stato, semplicemente, il centravanti: l’icona del numero 9 come lo si intendeva un tempo, l’uomo da area di rigore che adesso tanti club cercano e non trovano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro alla Bonimba e il coraggio di Chivu: l'Inter mette pressione al campionato

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter

