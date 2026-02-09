Questa mattina si torna a parlare delle continue variazioni dell’Ausl. L’azienda sanitaria ha modificato cinque volte la sua posizione, creando confusione tra cittadini e operatori. Ora si chiede con quale versione dell’Ausl bisogna confrontarsi: quella che si presenta ai tavoli ufficiali o quella dei comunicati stampa? La situazione resta incerta e molti si chiedono quale sia la reale linea dell’ente.

"L’azienda ha cambiato posizione cinque volte. Con quale Ausl dobbiamo parlare, quella che viene ai tavoli o quella dei comunicati stampa?". I sindacati Cisl Fp, Nursind, Fials, Anaoo Assomed, Fassid, Cisl Medici, Aaroi-Emac e Fvm replicano all’azienda sanitaria che ieri ha smentito la volontà di esternalizzare ai privati il servizio di preparazione pasti dell’ospedale di Montecchio, dopo l’allarme lanciato dalle sigle. Che però non ci stanno e contrattaccano. "Non è chiaro chi decida cosa nell’azienda. Vediamo solo cortine fumogene. E continua l’opacità sui numeri: i dati richiesti sono arrivati solo ieri, dopo sollecito, e sono pure incompleti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’Ausl ha cambiato cinque versioni. Mancano condizioni per incontrarci"

