A Laterza, i Carabinieri hanno arrestato una ragazza di 19 anni. Durante una perquisizione in casa, hanno trovato circa 90 grammi di cocaina nascosta tra le pareti. La giovane è stata portata in caserma e ora dovrà rispondere di possesso di droga.

Tarantini Time Quotidiano Una ragazza di 19 anni è stata arrestata a Laterza dopo che i Carabinieri hanno scoperto circa 90 grammi di cocaina all’interno della sua abitazione. Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi durante un’attività mirata di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione locale hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta della droga, nascosta in un contenitore di plastica e occultata in un ripostiglio tra oggetti di uso quotidiano. La sostanza è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per accertarne composizione, purezza e principio attivo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Laterza, arrestata una 19enne per cocaina nascosta in casa

