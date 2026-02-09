L' artista si era espresso anche ai Grammy contro le politiche dell' Ice

Durante l’halftime show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha scelto di parlare di inclusione e solidarietà verso gli immigrati. Il cantante ha usato il palco più seguito d’America per mandare un messaggio diretto, senza filtri. La sua presa di posizione ha scatenato la reazione dura dell’ex presidente Donald Trump, che ha commentato subito le sue parole. La partita tra Seahawks e Patriots si è conclusa 29 a 13.

I l Super Bowl si trasforma ancora una volta in un'arena politica e culturale. Questa volta al centro della scena c'è Bad Bunny, protagonista dell'halftime show dell'edizione 2026, che ha sfruttato il palco più visto d'America per lanciare un messaggio di inclusione e solidarietà verso gli immigrati, scatenando una dura reazione del presidente Donald Trump (per la cronaca, l a partita tra i Seahawks e i Patriots si è conclusa 29 a 13). «Uno show terribile» così lo ha definito. Taylor Swift, un Super Bowl al bacio: la vittoria di Travis Kelce la fa impazzire di gioia X Bad Bunny al Super Bowl, il messaggio agli immigrati. L'artista si era espresso anche ai Grammy contro le politiche dell'Ice Bad Bunny fa incetta di premi ai Grammy Awards 2026 e si scaglia contro l'Ice Bad Bunny conquista tanti premi ai Grammy Awards 2026, ma non si ferma lì. Grammy, è «Wildflower» di Billie Eilish la canzone dell'anno. Sul palco il messaggio politico dell'artista con la spilletta «Ice Out» La cerimonia dei Grammy premia Billie Eilish con la canzone dell'anno per «Wildflower». L'artista portoricano Bad Bunny, dopo la vittoria di un Grammy per il miglior album dell'anno, torna sotto i riflettori. Il motivo, questa volta, non riguarda la sua musica, ma la lingua scelta per il suo halftime show. Lo spettacolo al Super Bowl, infatti, verrà svolto in Bad Bunny fa la storia: è il primo artista latino a vincere il Grammy per l'Album dell'Anno (e con Billie Eilish si scaglia contro l'ICE)

