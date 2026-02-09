L' Antitrust multa Agos Ducato | Iban non italiani discriminati

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato Agos Ducato per 800 mila euro. La motivazione è legata al fatto che la società avrebbe discriminato clienti con IBAN non italiani, escludendoli da alcune offerte o servizi. L'Antitrust ha deciso di intervenire dopo aver riscontrato comportamenti che limitavano ingiustamente la possibilità di accesso a determinate opportunità per alcuni utenti stranieri. La multa rappresenta un segnale chiaro contro le pratiche discriminatorie nel settore finanziario.

Anche la società finanziaria Agos Ducato è finita nel mirino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: dovrà pagare una sanzione di 800.000 euro. Secondo l'Autorità "la società, dal 2014 e fino al 2023, non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su Iban Sepa extra-Italia

