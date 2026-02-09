Lampedusa 48 migranti prelevati dalla guardia di finanza

La Guardia di Finanza ha soccorso 48 migranti al largo di Lampedusa. Tra loro ci sono egiziani, sudanesi e iracheni, che hanno raccontato di essere partiti da Zawia, in Libia. I migranti sono stati portati a terra e ora sono sotto controllo delle autorità italiane. La Guardia di Finanza continua a monitorare le rotte dei trafficanti nel Mediterraneo.

48 migranti, fra i quali un minore, sono stati salvati dalle motovedette V836 e V1104 della guardia di finanza, al largo di Lampedusa Egiziani, sudanesi ed iracheni viaggiavano su un barcone di 10 metri. Hanno raccontato di essere partiti da Zawia, in Libia, ieri sera alle ore 22 e di voler raggiungere il Regno Unito. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Ieri sera era stato svuotato: i 160 ospiti presenti stamani sono sbarcati, con il traghetto di linea, a Porto Empedocle.

