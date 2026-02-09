L’ambasciata ucraina a Mosca è deserta, con le porte chiuse e nessuno all’interno. Intanto i giudici russi hanno deciso di chiedere a Kiev di pagare 71 mila dollari di bollette dell’elettricità, nonostante il conflitto in corso e i raid che continuano a mietere vittime a Kharkiv. La decisione arriva in un momento difficile, tra guerra e negoziati in stallo, e mostra come anche in tempi di guerra la giustizia civile continui a muoversi.

Roma, 9 febbraio 2026 – I giudici di Mosca condannano Kiev per morosità. Mentre infuria la guerra – stanotte i raid su Kharkiv hanno ucciso 3 civili, tra cui una mamma col suo bambino di 10 anni – e i negoziati sembrano in stallo, la giustizia civile russa fa il suo corso e chiede il conto all’Ucraina per il mancato pagamento di bollette dell’elettricità. Un verdetto che appare paradossale dopo quasi quattro anni di conflitto, centinaia di migliaia di morti, tra militari e civili, e danneggiamenti per svariati miliardi in Ucraina. Ma questa, evidentemente, è un’altra storia. O meglio appartiene a un’altra narrazione del Cremlino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ambasciata ucraina a Mosca è vuota ma i giudici gli chiedono di pagare 71 mila dollari di bollette

Approfondimenti su Kiev Mosca

Il futuro del sostegno all’Ucraina si intreccia con questioni di responsabilità e finanziamenti condivisi.

L'intelligence ucraina ha confermato che Denis Kapustin, noto come White Rex e comandante del Corpo dei Volontari Russi, è ancora in vita.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kiev Mosca

Argomenti discussi: L'Ambasciata dell'Ucraina terrà ricevimenti consolari in loco nelle città austriache nel 2026; Ucraina: tornati a casa 157 prigionieri, gratitudine al card. Zuppi per il lavoro quotidiano; In Cattedrale il concerto Armonie di pace promosso dall’Ambasciata d’Ucraina presso la Santa Sede; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Droni uccidono 3 persone, c’è anche un bimbo di 10 anni.

L’ambasciata ucraina a Mosca è vuota ma i giudici gli chiedono di pagare 71 mila dollari di bolletteGiudici russi condannano Kiev e ordinano il recupero delle somme per mancato pagamento dell’elettricità, sanzioni e penali. L’edificio è chiuso dall'inizio della guerra ... msn.com

Ucraina, via da casa: nel Donetsk le evacuazioni forzate dei civili sui furgoni blindatiIl Cremlino: Mosca per siglare la pace ad Abu Dhabi vuole tutto il Donbass. Trump: «Siamo molto vicini a far finire la guerra». L’ambasciata russa a Tajani: ... lastampa.it

La Russia ha dichiarato persona non grata ed espulso da Mosca un diplomatico tedesco come risposta all’espulsione di un membro dell’ambasciata russa a Berlino, accusato di spionaggio a gennaio. Il ministero degli Esteri russo ha accusato Berlino di avere facebook

L'ambasciata russa in Italia replica a Tajani: «Qualcuno dubita che Mosca sia colpevole in tutto». La frase del ministro sugli attacchi hacker x.com