L’altra sfida La Fabo parte piano e si arrende alla Rucker

La Fabo Herons Montecatini fatica a trovare il ritmo e alla fine cede davanti alla Rucker S. Vendemiano. La partita si conclude con un punteggio di 78-86, con i veneti che prendono il sopravvento negli ultimi minuti. Rossi guida i suoi con 17 punti, ma la squadra di casa non riesce a reagire e lascia spazio agli avversari. La sfida si è rivelata dura, con entrambe le formazioni che hanno dato tutto sul campo.

FABO HERONS MCT 78 RUCKER S. VENDEMIANO 86 MONTECATINI Rossi 7, Mastrangelo 25, Aukstikalnis 8, Chinellato 17, Tsetserukou 14, Kamate 3, Dell'Uomo 2, Sgobba 2, Zugno, Giombini ne, Antonelli ne. All. Sacchetti SAN VENDEMIANO Murri 7, Morici 4, Bedetti 9, Cebasek 22, Pagani 10, Tassinari 15, Onojaife 9, Picarelli 6, Dalla Cia 4, Sinagra. All. Campanella ARBITRI Suriano, Caneva e Invernizzi NOTE parziali 16-30, 38-51, 56-71 - Si decide sostanzialmente nei 10' iniziali il match fra Fabo Herons Montecatini e Rucker San Vendemiano: il fardello del primo parziale (16-30) condiziona tutta la prestazione degli "aironi", che nei successivi tre periodi riescono a tenere testa alla squadra più in forma del momento, accarezzando persino l'idea della "remuntada".

