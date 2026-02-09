L' Akragas prova a tornare una big il grande ex Pino Rigoli | Ad Agrigento farei anche il magazziniere
L’Akragas punta a risalire di livello e tornare a essere una squadra importante. Pino Rigoli, l’ex allenatore, dice di essere disposto a tornare anche a fare il magazziniere, se serve. Lo dice con un sorriso, ma il suo tono mostra quanto tenga alla squadra di Agrigento.
“Tornerei all’Akragas anche a fare il magazziniere”. Pino Rigoli sorride mentre lo dice, ma nelle sue parole c’è più affetto che ironia. Perché con la squadra agrigentina ha condiviso alcune delle pagine più intense della sua carriera: la promozione in Serie D nel 2013, il secondo posto l’anno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
