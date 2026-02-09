L' Akragas prova a tornare una big il grande ex Pino Rigoli | Ad Agrigento farei anche il magazziniere

Da agrigentonotizie.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Akragas punta a risalire di livello e tornare a essere una squadra importante. Pino Rigoli, l’ex allenatore, dice di essere disposto a tornare anche a fare il magazziniere, se serve. Lo dice con un sorriso, ma il suo tono mostra quanto tenga alla squadra di Agrigento.

“Tornerei all’Akragas anche a fare il magazziniere”. Pino Rigoli sorride mentre lo dice, ma nelle sue parole c’è più affetto che ironia. Perché con la squadra agrigentina ha condiviso alcune delle pagine più intense della sua carriera: la promozione in Serie D nel 2013, il secondo posto l’anno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Akragas Rigoli

Feola torna ad Agrigento: "L’Akragas merita altre categorie"

Vincenzo Feola torna ad Agrigento, portando con sé l’esperienza di un decennio dopo aver contribuito a riportare l’Akragas tra i professionisti.

Akragas, il presidente La Porta pronto per il grande salto: "Ripartiti dalle macerie ma torneremo fra le big"

Il presidente La Porta di Akragas si mostra fiducioso nel futuro del club, dopo un percorso di rinascita iniziato dalle difficoltà.

Ultime notizie su Akragas Rigoli

Argomenti discussi: Coppa Italia Promozione, l’Akragas Slp passa ai quarti: 0 a 0 sul campo del Gemini - AgrigentoNotizie.

l akragas prova aCoppa Italia Promozione, l’Akragas Slp passa ai quarti: 0 a 0 sul campo del GeminiDopo il 4 a 1 dell’andata ai biancazzurri basta il pareggio nel ritorno degli ottavi, segnato da tensioni in panchina e due espulsioni nel primo tempo ... agrigentonotizie.it

L'Akragas a valanga sulla Sommatinese: quattro gol e un grande segnale di ripartenzaAl Totó Russo di Aragona finisce 4-0 per i biancazzurri: doppietta di Marrone e gol di Ten Lopez allo scadere del primo tempo. Poi il sigillo di Llama nella ripresa. Ma il risultato poteva essere anco ... today.it

