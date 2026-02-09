L' Akragas batte la Vigor Gela Rosato e Gatto | Crediamo ancora nell’obiettivo

L'Akragas conquista una vittoria importante sul campo del Vigor Gela, vincendo 2-0. Dopo il fischio finale, il direttore generale Giancarlo Rosato e il centrocampista Natale Gatto hanno commentato la prestazione e la strada da seguire. Gatto, autore di uno dei gol, ha ribadito che la squadra crede ancora nell’obiettivo stagionale.

