Lagarde | avanti su integrazione mercati

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, fa sapere che l’Europa deve accelerare sull’integrazione dei mercati finanziari. In un discorso, ha sottolineato l’importanza di mettere insieme risparmio e investimenti per rafforzare i mercati dei capitali. Lagarde ha detto che un accordo rapido sul pacchetto di vigilanza aiuterà l’Europa a indirizzare meglio i risparmi verso investimenti produttivi. La strada, secondo lei, è quella di unire le forze per rendere più efficace l’intera economia.

