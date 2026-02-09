L' aereo danneggiato che ha sorvolato il novarese ed è atterrato a Malpensa | le cause dell' incidente

L’aereo della Latam ha subito un danno durante un atterraggio a Malpensa il 9 luglio. Il Boeing 777 ha effettuato una manovra di rotazione a una velocità troppo bassa, in base alle prime ricostruzioni. L’aereo ha sorvolato il novarese prima di toccare terra, ma il problema si è verificato durante la fase di atterraggio. Nessuno si è fatto male, ma l’incidente ha sollevato dubbi sulla sicurezza della manovra. Le autorità stanno approfondendo le cause.

É stato causato da una manovra di rotazione effettuata a una velocità inferiore a quella prevista, in relazione al peso del Boeing 777 della compagnia cileno-brasiliana Latam, il tailstrike avvenuto il 9 luglio 2024 all’aeroporto di Malpensa. L'aereo aveva urtato con la coda la pista decollando.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Malpensa, sfiorata la tragedia: errore dei piloti al decollo del Boeing Latam Inseriti dati sbagliati nel computer di bordo: l'aereo parte con 100 tonnellate "in meno". L'Ansv chiude l'inchiesta sull'incidente del 9 luglio 2024. A bordo c'erano 400 persone.