Laboratori di strumento | concerto finale all’Istituto Vasari

Domani pomeriggio all’Istituto Vasari di Arezzo si tiene il concerto finale dei bambini delle quinte. Le classi hanno seguito dei laboratori di strumento durante l’anno scolastico e ora si preparano a mostrare quello che hanno imparato. L’appuntamento è alle 17:30 nell’aula magna della scuola.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Appuntamento speciale all' Istituto Comprensivo Vasari: il 10 febbraio, alle ore 17:30, presso l'aula magna, si terrà il concerto di restituzione finale degli alunni delle classi quinte della scuola primaria che hanno partecipato ai laboratori pomeridiani di strumento. Si tratta di un progetto che ha coinvolto gli studenti i n un percorso basato sull'ascolto, sulla collaborazione e sull'apprendimento pratico della musica. Durante l'anno scolastico, i bambini e le bambine hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi allo studio di uno strumento musicale, sviluppando competenze espressive, relazionali e cognitive.

