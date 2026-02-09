La zucchina made in Sicilia da consumare cruda

La zucchina di Colle d’Oro, azienda di Ispica nel Ragusano, si fa notare per essere perfetta da mangiare cruda. Si chiama Crü, abbreviazione di ‘cruda’, e rappresenta un esempio di come il trend del ‘raw food’ stia conquistando sempre più appassionati. La produzione siciliana punta sulla qualità e sulla freschezza, offrendo un prodotto che si distingue per semplicità e gusto naturale.

È SUFFICIENTE il suo nome – Crü, abbreviativo di 'cruda' – per far comprendere come la zucchina prodotta dalla storica società agricola Colle d'Oro (che ha sede a Ispica, nel Ragusano), si inserisca a pieno titolo in quel trend del ' raw food ' (letteralmente, 'cibo crudo') oggi in costante ascesa. Crü è pensata, infatti, per il consumo a crudo, grazie al suo sapore delicato e per nulla amaro. E il prolungato periodo di post-raccolta, studiato accuratamente dal produttore, le consente di mantenere un aspetto fresco più a lungo rispetto alle altre zucchine vendute sugli scaffali della grande distribuzione.

