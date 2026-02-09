La volta buona Iva Zanicchi ricorda il fratello Antonio | Il dolore più grande della mia vita

Questa mattina Iva Zanicchi è intervenuta a La volta buona per parlare del fratello Antonio, scomparso nel 2020 a causa del Covid. La cantante ha raccontato il dolore ancora vivo e la perdita che non si è mai cancellata. Ha spiegato che, anche dopo due anni, il ricordo di Antonio resta forte e non passa mai. La Zanicchi ha voluto condividere con i telespettatori il suo modo di affrontare questa perdita.

(Adnkronos) – Iva Zanicchi ospite oggi, lunedì 9 febbraio, a La volta buona ha ricordato il fratello Antonio, morto nel 2020 a causa del Covid. “Lui era il più giovane della famiglia, il vero artista di casa. Suonava qualsiasi strumento senza aver mai studiato musica. Scriveva poesie bellissime, cantava anche. Ed era un pittore straordinario”. Zanicchi ha spiegato di aver vissuto il fratello come un “figlio”. “La mamma lo aveva affidato a me. Badavo sempre a lui. È sempre stato un amore troppo grande per me”. La sua scomparsa, ha detto, rappresenta “il dolore più grande della mia vita, insieme a quello per la perdita del compagno Fausto Pinna”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Iva Zanicchi, celebre cantante italiana, ha due sorelle, Maria Rosa e Wiria, e un fratello, Antonio, scomparso nel 2020.

