' La voce del padrone' | 45 anni di un capolavoro
Sono passati sette anni da quando Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni hanno aperto la rassegna
Sono passati sette anni da quando Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni, all’inizio del 2019, inaugurarono la loro rassegna Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati, facendo inconsapevolmente da apripista a una forma di intrattenimento, quella dei tributi ai grandi cantautori.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondimenti su Fabrizio Bartelloni
Conan, ragazzo del futuro: per festeggiare i 45 anni, il capolavoro di Miyazaki arriva al cinema
Dal 9 all’11 febbraio, i cinema italiani ospitano Conan, ragazzo del futuro, in occasione del 45º anniversario della serie diretta da Hayao Miyazaki.
Hbo max la nuova casa streaming del capolavoro tv acclamato dopo 18 anni di rifiuto
Patrizio Official torna su Twitch, ma il clima è nettamente cambiato | RUVIDO 255
Ultime notizie su Fabrizio Bartelloni
Argomenti discussi: Un’altra vita. Franco Battiato, genio a tutto tondo, in mostra al MAXXI; Franco Battiato. Un'altra vita, al Maxxi la mostra dedicata all'artista in perenne ricerca del centro di gravità; Franco Battiato e il padre assente (anche dal film su di lui); Il centro di gravità permanente. La ricerca di Franco Battiato.
Bari calcio e la voce del padrone: De Laurentiis non ci staBARI - Situazione complicata, ai limiti dell’«imbarazzo». Quella che ci si è appena messi alle spalle resterà una domenica molto particolare nella lunga e tormentata storia del calcio barese. Lo ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Laziomania: il tempo dei doveri secondo Lotito, e la voce del padroneIl tempo dei doveri secondo Claudio Lotito corre veloce. E il tempo del giudizio seguirà subito dopo. Non ho dubbi sull'intervista del Corriere dello Sport, contiene molti messaggi chiari. La ... calciomercato.com
La voce del padrone è un album pubblicato domani, rispetto a qualsiasi "oggi". Cit. facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.