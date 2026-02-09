La squadra di Verona conquista la Coppa Italia dopo aver battuto Perugia e Trento in due giorni. I giocatori hanno mostrato miglioramenti evidenti e ora puntano in alto. La vittoria è il risultato di un percorso lungo e di sforzi continui.

Il Verona Volley ha vinto la Coppa Italia maschile di pallavolo, al termine di un weekend perfetto. Sabato ha battuto per 3 set a 0 Perugia, squadra campione d’Europa in carica, e domenica ha vinto con lo stesso punteggio contro Trento, campione d’Italia in carica. È la prima Coppa Italia nella sua storia, e il primo trofeo da quando la società fu rifondata nel 2021, dopo la chiusura della Blu Volley Verona. Anche lo scorso anno era arrivata in finale, ma aveva perso contro Civitanova. È una vittoria che certifica la grande crescita di questi anni. Dalla rifondazione Verona è riuscita a costruire una società solida, con oltre 120 sponsor, il principale dei quali è Rana (l’azienda famosa per la pasta ripiena). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La vittoria in Coppa Italia del Verona Volley arriva da lontano

Verona conquista la sua prima Coppa Italia di volley, battendo 3-0 Trento in finale.

La Final Four della Coppa Italia di volley si svolge all'Unipol Arena di Bologna.

DEL MONTE® COPPA ITALIA PRIMA GIOIA PER @VeronaVolley A Bologna la formazione scaligera, allenata da Fabio Soli, batte con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-20) @trentinovolley e si aggiudica la prima Coppa Italia della sua storia x.com