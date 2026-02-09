Dopo il primo incontro a Muscat, in Oman, gli Stati Uniti e l’Iran annunciano di riprendere i colloqui a inizio settimana. Donald Trump ha confermato che i negoziati tra le due parti riprenderanno, lasciando aperta la possibilità di avvicinamenti dopo settimane di tensioni e segnali contraddittori. La situazione rimane incerta, ma entrambi i fronti sembrano pronti a cercare un punto di incontro.

I colloqui tra Stati Uniti e Iran riprenderanno «a inizio settimana», ha annunciato Donald Trump sabato, dopo il primo faccia a faccia di venerdì a Muscat, in Oman. L’inviato speciale americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, si sono confrontati nella capitale omanita sotto la mediazione del sultano Haitham bin Tariq, nel tentativo di disinnescare una crisi che rischia di riportare la regione sull’orlo della guerra. Trump ha definito i colloqui «molto positivi», mentre il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha parlato di «un passo avanti», ribadendo però che «la nazione iraniana non tollererà il linguaggio della forza». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La trattativa Usa-Iran riparte in Oman tra minacce e segnali contraddittori

Questa mattina in Oman si apre un nuovo capitolo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran.

Questa mattina in Oman si svolgono i negoziati tra Iran e Stati Uniti.

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

