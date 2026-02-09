la tragedia delle foibe un giorno per ricordare

Domani l’Italia si ferma per ricordare le vittime delle foibe. In tutta Italia si svolgono cerimonie e commemorazioni per il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004. È un’occasione per non dimenticare le sofferenze di italiani e istriani, fiumani e dalmati costretti a lasciare le loro case dopo la Seconda guerra mondiale. La giornata serve anche a mantenere vivo il ricordo di un passato doloroso, ancora troppo presente nelle storie di molte famiglie italiane.

Domani ricorrerà il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita dal Parlamento italiano nel 2004 in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo Dopoguerra. E Milano parteciperà alla giornata con alcune iniziative. La prima, oggi, con l’apertura, alle 15 in sala Arazzi a Palazzo Marino, della mostra “Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente. L’esilio dei Giuliano-Dalmati alla fine del secondo Conflitto Mondiale”. Già esposta al Meeting per l’Amicizia tra i Popoli del 2015 e presso la sede del Parlamento europeo di Bruxelles nel 2019, da qualche anno la mostra viene allestita a Palazzo Marino in occasione del Giorno del Ricordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Mercoledì sera all’Odeon di Latisana si è tenuta una proiezione speciale del film dedicato alla tragedia delle foibe.

Cervia celebra il Giorno del Ricordo con una serie di eventi tra il 6 e il 12 febbraio.

10 febbraio – Giorno del Ricordo: foibe ed esodo giuliano-dalmata spiegati

Al Teatro della Concordia La nave del ritorno: una narrazione sulla tragedia delle foibeLunedì 9 febbraio alle 21, il Teatro della Concordia di Venaria Reale ospita La nave del ritorno, spettacolo prodotto dal Teatro dell’Aleph che affronta uno dei capitoli più dolorosi e complessi della ... torinoggi.it

Vandalizzata la targa ai Martiri delle FoibeAtto vandalico ai danni della memoria storica a Latina, dove la targa dedicata ai Martiri delle Foibe è stata ritrovata spezzata e gravemente danneggiata. A denunciare l’accaduto è CasaPound Latina, ... latinaoggi.eu

Per conservare la memoria della tragedia di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle proprie terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra. facebook