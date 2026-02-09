La testimonianza choc sull' Islam | Vogliono sottomettere l' Italia e imporre la loro religione
Durante la puntata di “Fuori dal coro” su Rete 4, Mario Giordano ha trasmesso una testimonianza che sta facendo discutere. Una persona ha accusato l’Islam di voler sottomettere l’Italia e imporre la loro religione, parlando di piani che, secondo lui, sarebbero in atto. La dichiarazione ha scatenato reazioni e polemiche sui social e tra gli esperti.
L'ultimo servizio del programma “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano su Rete 4 ogni domenica alle 21.30, ha acceso i riflettori su una questione che molti ignorano o preferiscono minimizzare: la diffusione di ideologie radicali tra giovani musulmani nati e cresciuti in Italia. La giornalista Marianna Canè ha incontrato diversi giovani musulmani di seconda generazione provenienti da famiglie immigrate e le loro dichiarazioni sono state a dir poco allarmanti. Interrogati sul desiderio di convertire altri all'Islam, alcuni hanno risposto senza esitazione: “Siamo pronti a morire per Dio, nel senso di Jihad. 🔗 Leggi su Iltempo.it
