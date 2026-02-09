Durante la puntata di “Fuori dal coro” su Rete 4, Mario Giordano ha trasmesso una testimonianza che sta facendo discutere. Una persona ha accusato l’Islam di voler sottomettere l’Italia e imporre la loro religione, parlando di piani che, secondo lui, sarebbero in atto. La dichiarazione ha scatenato reazioni e polemiche sui social e tra gli esperti.

L'ultimo servizio del programma “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano su Rete 4 ogni domenica alle 21.30, ha acceso i riflettori su una questione che molti ignorano o preferiscono minimizzare: la diffusione di ideologie radicali tra giovani musulmani nati e cresciuti in Italia. La giornalista Marianna Canè ha incontrato diversi giovani musulmani di seconda generazione provenienti da famiglie immigrate e le loro dichiarazioni sono state a dir poco allarmanti. Interrogati sul desiderio di convertire altri all'Islam, alcuni hanno risposto senza esitazione: “Siamo pronti a morire per Dio, nel senso di Jihad. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La testimonianza choc sull'Islam: “Vogliono sottomettere l'Italia e imporre la loro religione”

A Crans-Montana, durante la notte di San Silvestro, un incendio e successive esplosioni hanno interessato il locale "Le Constellation", coinvolgendo molti giovani.

