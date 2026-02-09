La svista di Loca David così non va Scossa Zhegrova
Questa mattina si è visto un altro capitolo della sfida tra le squadre italiane. David Loca ha commesso una svista che ha pesato nel risultato, mentre Zhegrova ha dato una scossa alla partita. La difesa ha mostrato ancora qualche incertezza e il portiere non è stato impeccabile su un tiro di Isaksen, lasciando spazio a qualche critica. La squadra dovrà migliorare se vuole sperare in una corsa più stabile.
DI GREGORIO 5,5. Sul primo gol è beffato dalla deviazione di Bremer, non impeccabile sulla bordata di Isaksen. KALULU 7. Sul pezzo, badando al sodo. C’è Tavares da contenere. Trova le forze per un pari a cui pochi ormai credevano. BREMER 5,5. Sfiora il vantaggio nel primo tempo, sfortunato sul tiro di Pedro. KOOPMEINERS 6. Gli viene annullato il gol causa la posizione di Thuram, ci riprova dopo poco. CABAL 5. Nervosetto, soprattutto quando Isaksen lo punta. Volitivo in avanti, ma irruento e impreciso: sostituito all’intervallo. LOCATELLI 5. Gli spazi sfruttabili non abbondano. Una sua leggerezza lancia la Lazio verso il gol del vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Allenamento Juve: Zhegrova gol in partitella. Spalletti: «Bravi ragazzi, così va bene!» – VIDEO
Durante l'allenamento odierno, Zhegrova ha segnato un gol durante la partitella.
Juve, l’allarme di Tuttosport: «Così finisce male». Solo 1-1 a Firenze e terzo pari di fila. Il quotidiano evidenzia i problemi bianconeri: disattenzioni e svista, la svolta non c’è
