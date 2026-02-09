La svista di Loca David così non va Scossa Zhegrova

Questa mattina si è visto un altro capitolo della sfida tra le squadre italiane. David Loca ha commesso una svista che ha pesato nel risultato, mentre Zhegrova ha dato una scossa alla partita. La difesa ha mostrato ancora qualche incertezza e il portiere non è stato impeccabile su un tiro di Isaksen, lasciando spazio a qualche critica. La squadra dovrà migliorare se vuole sperare in una corsa più stabile.

