La convivenza tra ebrei e palestinesi a Neve Shalom continua a sorprendere. In un villaggio nato proprio per favorire il dialogo tra le due comunità, le persone vivono insieme giorno dopo giorno, condividendo spazi e progetti comuni. Nonostante le tensioni e le difficoltà, questa realtà dimostra che un’altra possibile, fatta di rispetto e collaborazione, è possibile anche in zone segnate dal conflitto.

Esistono al mondo luoghi che possiamo considerare eliche centrifughe di pace, esperienze, esempi di valore universale che remano controcorrente nelle acque agitate della guerra. Il villaggio di Neve Shalom – Wahat Al-Salam (Oasi di pace, in ebraico e in arabo) fondato dal padre domenicano Bruno Hussar nel 1969, che si trova in Israele, a metà strada tra Gerusalemme e Tel Aviv, appartiene a questa categoria. Ne parlo con Giulia Ceccutti, autrice per In Dialogo di Respirare il futuro, il libro che racconta attraverso le testimonianze di chi ci vive e opera, il passato e il presente di questo esperimento, non abbastanza celebrato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La storia del villaggio Neve Shalom, dove ebrei e palestinesi convivono pacificamente

Approfondimenti su Neve Shalom

Durante il rastrellamento del 16 ottobre 1943 a Roma, i medici dell'ospedale Fatebenefratelli crearono il finto Morbo K, un virus inventato per salvare le vite degli ebrei perseguitati.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Neve Shalom

Argomenti discussi: Mi sento libera. Piena di speranza: la storia di Djenabou e del villaggio che le ha cambiato il futuro, contro le mutilazioni genitali femminili; Casale dei Cedrati, un villaggio culturale immerso nel verde; Blog | Neve Shalom: la straordinaria storia del villaggio di pace israelo-palestinese; Dalla mensa alle camere, ecco come sono organizzati gli atleti nei 1700 posti letto del Villaggio Olimpico.

In questo villaggio la tristezza non è di casa: è il più colorato del mondo, una gioia per gli occhiNel cuore della seconda città più popolosa della Corea del Sud, si distingue un gioiello artistico e culturale pieno di colori e creatività. blitzquotidiano.it

Un villaggio spagnolo così suggestivo non lo hai mai visto!Se pensate la Spagna sia un Paese fatto solo di città meravigliose, dove l’arte, ... msn.com

La nostra autrice Giulia Ceccutti è stata ospite di Radio Capodistria per parlare di "Respirare il futuro. La sfida di Neve Shalom Wahat al-Salatm", che potete trovare in libreria e su www.itl-libri.com facebook