La Stelvio Santini 2026 | a San Valentino il regalo perfetto è l’iscrizione di coppia e debutta la versione gravel

Quest’anno, per San Valentino, niente fiori né cioccolato. La vera sorpresa per gli appassionati di ciclismo è l’iscrizione di coppia a La Stelvio Santini 2026. La granfondo, che ogni anno porta migliaia di ciclisti a sfidare le strade di Bormio e dell’Alta Valtellina, apre le iscrizioni con una novità: debutta anche la versione gravel. Un modo originale per festeggiare l’amore tra due ruote, con l’obiettivo di condividere una passione che fa battere i cuori.

Un San Valentino diverso dal solito, senza rose e cioccolatini: nel 2026 la proposta "romantica" per chi ama lo sport è una sola — iscriversi in coppia a La Stelvio Santini, la granfondo che ogni anno trasforma Bormio e l'Alta Valtellina nel regno dei ciclisti, con arrivo sul leggendario Passo dello Stelvio. Iscrizioni di coppia: si pedala insieme, si risparmia e si condivide l'impresa. La formula "iscrizione di coppia" è pensata per chi vuole vivere l'esperienza fianco a fianco: partner, amici, fratelli, compagni di squadra. Oltre al vantaggio economico, il senso è soprattutto quello di trasformare la preparazione in un obiettivo comune, con allenamenti condivisi e la motivazione di arrivare insieme in cima.

Argomenti discussi: Idea regalo per San Valentino? Le iscrizioni di coppia alla Stelvio Santini 2026; Con la Fracanzana Gravel Ride, riparte la nuova stagione di IP 365; Roberto Visentini entra nella Hall of Fame del Giro d'Italia; Discesa Libera: dalle origini leggendarie alla fisica estrema. Meteo per la pista Stelvio Milano-Cortina 2026.

