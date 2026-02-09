La stazione sorvegliata speciale | Impegno massimo sulla sicurezza

La stazione continua a essere sotto stretta sorveglianza, con controlli che non si fermano mai. Le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione, anche se i residenti si lamentano per i disagi. Il responsabile della sicurezza assicura che l’impegno resta massimo e invita a non mettere in discussione gli sforzi fatti.

"I controlli? Non si fermano mai. Capisco la sensibilità dei residenti sul tema, ma il nostro impegno è massimo e vorrei che non fosse messo in discussione". Rosella Maggiolini, sindaca di Carnate, torna sul nodo stazione e fa i conti con "i continui episodi di delinquenza " denunciati dagli abitanti. "Abbiamo sempre raccolto le sollecitazioni in arrivo dal quartiere, è un tema al quale prestiamo massima attenzione. E non poterebbe che essere così. Le verifiche non sono cominciate adesso. Né le nostre né quelle delle forze dell’ordine". La stretta è arrivata in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, la Prefettura di Monza ha appena tracciato un bilancio delle attività interforze guidate dai carabinieri della Compagnia di Vimercate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

