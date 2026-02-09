La stazione sorvegliata speciale | Impegno massimo sulla sicurezza
La stazione continua a essere sotto stretta sorveglianza, con controlli che non si fermano mai. Le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione, anche se i residenti si lamentano per i disagi. Il responsabile della sicurezza assicura che l’impegno resta massimo e invita a non mettere in discussione gli sforzi fatti.
"I controlli? Non si fermano mai. Capisco la sensibilità dei residenti sul tema, ma il nostro impegno è massimo e vorrei che non fosse messo in discussione". Rosella Maggiolini, sindaca di Carnate, torna sul nodo stazione e fa i conti con "i continui episodi di delinquenza " denunciati dagli abitanti. "Abbiamo sempre raccolto le sollecitazioni in arrivo dal quartiere, è un tema al quale prestiamo massima attenzione. E non poterebbe che essere così. Le verifiche non sono cominciate adesso. Né le nostre né quelle delle forze dell’ordine". La stretta è arrivata in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, la Prefettura di Monza ha appena tracciato un bilancio delle attività interforze guidate dai carabinieri della Compagnia di Vimercate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Stazione Sorvegliata
Rapina al market, Cinti in campo: "Sicurezza, l’impegno è massimo"
Un tentativo di rapina nel supermercato di Monte San Pietro ha coinvolto Cinti, che ha sottolineato l’impegno massimo per la sicurezza.
Avellino, Lisipo e Amici della Polizia: "Massimo impegno per garantire sicurezza ai cittadini e tutelare la dignità degli operatori"
Le organizzazioni sindacali e associative della Polizia di Avellino, tra cui Lisipo, Amici della Polizia e la Federazione Sicurezza e Difesa, riflettono sull’anno passato, evidenziando l’impegno costante per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare la dignità degli operatori.
UFO Sopra la Russia: Avvistamenti Inquietanti che Nessuno Spiega
Ultime notizie su Stazione Sorvegliata
Argomenti discussi: La stazione sorvegliata speciale: Impegno massimo sulla sicurezza; E' in sorveglianza speciale ma gira con attrezzi da scasso, nuovo arresto per il ladro-romanziere: Andavo dalla mia donna; Minacce all’ex moglie, uomo di Pizzo finisce ai domiciliari. Era già sottoposto a sorveglianza speciale · ilvibonese.it; Vìola le prescrizioni della sorveglianza speciale: 47enne arrestato dai carabinieri.
Il Comune investe sulla sicurezza: nuova stazione mobile per la Polizia Locale Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale di Ponte San Nicolò per la sicurezza e il presidio del territorio. Nei primi giorni di febbraio è entrato in servizio il nuovo mezzo facebook
Gli interventi realizzati alla stazione di #Sanremo confermano l’impegno del Gruppo Ferrovie dello Stato e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel migliorare #sicurezza, accessibilità e qualità dei servizi ferroviari. L’investimento da 3 milioni di euro, x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.