La spada nella roccia esiste davvero e si trova in Italia la vera storia del luogo di culto

In Toscana si trova una cappella medievale che attira molti visitatori. Qui si mescolano leggenda e realtà sulla vera storia di Galgano Guidotti, il cavaliere che si dice abbia conficcato la spada nella roccia. La leggenda narra che, invece di estrarla, abbia scelto di lasciare la spada nel fianco della roccia, creando così un luogo di culto unico nel suo genere. Oggi, la cappella è un punto di riferimento per chi cerca un pezzo di storia e di mito tutto italiano.

In Toscana si trova una suggestiva cappella medievale, all'interno della quale mito e realtà si intrecciano nella vera storia di Galgano Guidotti, personaggio dietro la spada nella roccia.

